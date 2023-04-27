На ремонт казанской достопримечательности потратят миллионы рублей

На ремонт казанской «Чаши» выделят порядка 2,2 млн рублей, согласно сайту госзакупок

На ремонт «Чаши», в которой размещен главный дворец бракосочетаний (ЗАГС) Казани, захотели выделить порядка 2,2 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на размещенный на сайте госзакупок тендер сообщает KP.RU.

В техзадании указывается, что власти намереваются провести работы для обновления и поддержания внешнего вида необычной достопримечательности города, построенной в форме котла-казана. Уточняется, запланированный спектр работ включает в себя выравнивание, шпаклевку и окраску стен, а также полную отбивку штукатурки.

Кроме того, в здании хотят демонтировать металлические ограждения и подоконные доски, чтобы в дальнейшем заменить их на новые.

Отмечается, что в стоимость ремонта включен вывоз строительного мусора. Установленный срок для ремонта «Чаши» составляет 20 дней. Имя победителя тендера станет известно 3 мая.

Ранее сообщалось, что в Орловской области захотели направить на ремонт дворов 17 миллионов рублей.