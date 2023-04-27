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12:05, 27 апреля 2023Мир

В Европе пожалели об отказе от сближения с Россией

Депутат Европарламента заявил, что отказ от сближения с Россией нанес Европе огромный вред

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Европа сожалеет о негативных последствиях отказа от тесных связей с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в интервью China Today.

«Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией», — заявил политик.

По его словам, Европейский союз должен был предотвратить дестабилизирующее расширение НАТО, но вместо этого Европа становится все более милитаризированной. Он назвал подобную тенденцию сумасшествием, а альянс — военной машиной, которая не способствует мировой безопасности.

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Анастасия Заикина
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