США заявили о своей неконкурентоспособности в области технологий

Белый дом заявил об утрате конкурентоспособности США в производстве передовых чипов

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конкурентоспособность США в области критически важных технологий подорвана. Его слова приводит РИА Новости.

«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее», — заявил представитель Белого дома на тематическом мероприятии.

Салливан добавил, что сейчас Вашингтон производит порядка 10 процентов от общемирового объема полупроводников. По его словам, создание самых передовых чипов географически расположено «совсем в другом месте». «Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности», — заключил он.

Ранее США попросили у Южной Кореи поддержки в торговой войне с Китаем. Они призвали Сеул повлиять на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не увеличивали продажи.