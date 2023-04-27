Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:19, 27 апреля 2023Наука и техника

США заявили о своей неконкурентоспособности в области технологий

Белый дом заявил об утрате конкурентоспособности США в производстве передовых чипов
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конкурентоспособность США в области критически важных технологий подорвана. Его слова приводит РИА Новости.

«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее», — заявил представитель Белого дома на тематическом мероприятии.

Салливан добавил, что сейчас Вашингтон производит порядка 10 процентов от общемирового объема полупроводников. По его словам, создание самых передовых чипов географически расположено «совсем в другом месте». «Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности», — заключил он.

Ранее США попросили у Южной Кореи поддержки в торговой войне с Китаем. Они призвали Сеул повлиять на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не увеличивали продажи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин определил статус проживающих в новых регионах граждан
Посла США в России удивил термин «англосаксы»
Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Киеву
Названы эффективные способы сделать рубцы и шрамы менее заметными
В ДНР заявили об обстреле двух поселков со стороны ВСУ
Генерал объяснил причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных
Блиновской предъявили обвинение
Захарова назвала любимый трюк властей США с визами
США решили помочь Казахстану в вопросе соблюдения антироссийских санкций
США заявили о своей неконкурентоспособности в области технологий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.