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08:32, 27 апреля 2023Экономика

Российский уголь резко подорожал

«Ъ»: цены на российский коксующийся уголь в апреле выросли на 30%

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В апреле стоимость коксующегося угля на внутреннем рынке России поднялась на 30 процентов, до 13,5 тысячи рублей за тонну. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Рост цен привел к повышению себестоимости производства листового металлопроката на 1,5–2 тысячи рублей на тонну, отметили в ведомстве. Удорожание связывают с привязкой контрактов на внутреннем рынке к мировым ценам. В Минпромторге считают такие действия «категорически неприемлемыми в текущих условиях».

Впрочем, ведомство ожидало более резкого повышения цен в данном месяце — в конце марта Минпромторг обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предупреждением об ожидаемом росте на 40 процентов. В ФАС заявили, что угольные компании не подтвердили информацию и сообщили, что переговоры о цене реализации пока не завершены.

Спрос на уголь в России увеличивается по мере роста производства кокса и увеличения загрузки доменных мощностей (на 90-91 процент), объясняют в Metals&Mining Intelligence. В обзоре агентства также указано, что сильное ослабление курса рубля по отношению к доллару в марте-апреле увеличило рублевые альтернативы для российских экспортеров. Вместе с тем цены на уголь на мировом рынке продолжают снижаться, что «ограничивает дальнейший рост экспортной альтернативы».

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Несмотря на призывы властей отойти от привязки к мировым ценам на уголь, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на данный энергоресурс высчитывается от средней цены на уголь в соответствии с зарубежным индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. В стране также допускают повышение налоговой ставки начиная с последнего квартала 2023 года. С таким предложением в начале апреля выступил Минфин.

За последние годы правительство повышало налоговую нагрузку на отрасль несколько раз. В результате по итогам 2022 года поступления в бюджет от налогов от угольщиков выросли в два раза, до 360 миллиардов рублей.

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Мария Грушко
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