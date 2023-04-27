В Чехии учительницу обвинили в поддержке действий России на Украине

Прокуратура Чехии обвинила учительницу в оправдании и поддержке действий России на Украине

Прокуратура Чехии обвинила учительницу одной из школ в Праге в оправдании и поддержке действий России и «отрицании геноцида на Украине», ей грозит от полутора до трех лет тюремного заключения. Об этом сообщает местное агентство ČTK

«На основании представленных доказательств было установлено, что обвиняемая не просто выражала свою позицию, а выдвигала утверждения, оправдывающие "военную агрессию"», — заявил сотрудник пресс-службы прокуратуры Алеш Цимбала. Сообщается, что она уже была уволена с работы, позднее суд Праги примет решение по этому делу.

По информации следователей, в апреле 2022 года учительница рассказывала ученикам о своих представлениях о происходящем на Украине, что было расценено прокуратурой как «популяризация утверждений, оправдывающих агрессию».

31 марта глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что ООН не обнаружила проявлений геноцида на Украине.

Ранее Тюрк заявил, что с 24 февраля 2022 года десятки людей исчезли и стали жертвами пыток по вине Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель организации рассказал, что его сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинской армии. «Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению», — добавил он.