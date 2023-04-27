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06:30, 27 апреля 2023Наука и техника

В Windows появилась защита от обновлений

TechRadar: в Windows добавили возможность отсрочки обновлений

Фото: Surface / Unsplash

В ОС от Microsoft появилась функция, отключающая срочную загрузку и установку необязательных обновлений. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам специалистов, подобная опция присутствовала в бета-версиях Windows 11. С патчем KB5025305 функция была добавлена в релизную версию операционной системы. После установки апдейта в настройках ОС появляется переключатель, который позволяет отсрочить получение и установку необязательных обновлений. Чтобы включить эту опцию, нужно зайти в настройки системы и перевести ползунок «Получать последние обновления, как только они станут доступны» в неактивное положение.

Журналисты медиа объяснили, что активировавший опцию пользователь «как бы встает в конце очереди, запрашивающих обновление». Таким образом, все автоматические апдейты — кроме патчей безопасности — будут устанавливаться на компьютер в последнюю очередь.

В материале говорится, что данная мера поможет избавить многих пользователей от проблем, связанных с выпуском «сырых» обновлений, которые могут спровоцировать появления ошибок. «Получая все обновления от Microsoft сразу же, вы потенциально находитесь на линии огня», — подытожили авторы издания.

В середине апреля компания Microsoft начала уведомлять пользователей Windows 10 о приближающихся сроках окончания поддержки ОС. Потребителям напомнили, что поддержка операционной системы прекратится 13 июня 2023 года.

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Андрей Ставицкий
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