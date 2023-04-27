В Татарстане нейросеть будет следить за бродячими собаками

В Татарстане искусственный интеллект будет отслеживать бродячих собак

В Татарстане искусственный интеллект будет следить за бродячими собаками и соблюдением графика вывоза мусора. Об этом сообщает KP.RU.

Глава Минцифры республики Айрат Хайруллин рассказал, что для упомянутых целей адаптируют камеры, работающие в системе «Безопасный город». В частности, нейросеть определит, что собака ходит по улицам без бирки, после чего отправит сигнал в муниципальную службу. После этого на место выедет служба зоозащиты, пояснил руководитель ведомства.

Помимо этого, аналогичным образом будут определять полные мусорные контейнеры, которые вовремя не вывезли, и передавать заявку в муниципалитет.

Ранее в апреле появилась информация о том, что в Татарстане пожарные спасли маленького кабанчика при тушении камыша. Спасатели достали кабанчика из воды, дали ему немного отдохнуть, а затем выпустили в безопасном месте, подальше от огня и дыма.