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15:18, 27 апреля 2023Мир

Минздрав Турции рассказал о состоянии здоровья Эрдогана

Глава Минздрава Турции Коджа назвал состояние здоровья Эрдогана очень хорошим

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа рассказал о состоянии здоровья президента страны Реждепа Тайипа Эрдогана. Его слова со ссылкой на телеканал TRT Haber приводит ТАСС.

Министр назвал состояние здоровья Эрдогана очень хорошим, добавив, что влияние инфекции на организм снизилось. «Я встретился с ним, он передает привет. В самом скором времени он продолжит работу», — сказал Коджа.

Ранее 27 апреля глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что Эрдоган «крайне силен, полон энергии и будет еще долго будет управлять страной».

25 апреля Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы президент вернулся и рассказал, что подхватил желудочный грипп.

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Антон Похиляк
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