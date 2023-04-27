В Турции высказались о состоянии Эрдогана в преддверии выборов

В администрации Эрдогана заявили, что он полон энергии и еще долго будет управлять страной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган крайне силен, полон энергии и будет еще долго будет управлять страной. Такую оценку состояния турецкого лидера в преддверии выборов 14 мая привел глава управления по коммуникациям администрации Фахреттин Алтун, передает ТАСС.

«Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии. Наш президент крайне силен, полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время», — сказал он.

Вице-президент Турции Фуат Октай в свою очередь заявил, что состояние турецкого лидера «очень хорошее».

Ранее стало известно, что врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов. На 26 апреля у него были запланированы несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании.

25 апреля Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы президент вернулся и рассказал, что подхватил желудочный грипп.

