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12:19, 27 апреля 2023Силовые структуры

Из-за гибели замначальника отдела полиции Мелитополя завели уголовное дело

В Запорожской области завели дело из-за гибели от взрыва замначальника отдела полиции

Кадр: СК России по Запорожской области

В Запорожской области из-за гибели в результате взрыва замначальника отдела полиции Мелитополя возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР)

Взрывное устройство сработало в 05:15 на улице Кирова у дома замначальника Приазовского отделения полиции Александра Мищенко. 42-летний полицейский был ранен в результате взрыва и доставлен в больницу, где скончался. Ранения получил и другой правоохранитель, находившийся за рулем машины. Его жизни ничего не угрожает.

По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Владимир Седов
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