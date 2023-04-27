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19:24, 27 апреля 2023Путешествия

Россияне признали пользу путешествий для укрепления отношений

RDD: большинство россиян признали пользу путешествий для укрепления семьи

Фото: Jesus Merida / Globallookpress.com

Россияне признали пользу совместных путешествий для укрепления семьи. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании RDD, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, среди основных привычек, позитивно влияющих на семейные отношения, большинство респондентов (39 процентов) выбрали путешествия. 24 процента опрошенных считают, что за крепкую связь отвечают совместные прогулки в парке у дома.

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11 процентов поддерживают отношения, занимаясь вместе спортом. Еще столько же соотечественников предпочитают совместный досуг: мастер-классы, творчество, учебу и хобби. Далее по популярности среди россиян — совместный ужин минимум один раз в неделю (11 процентов) и романтические свидания раз в месяц (четыре процента).

Ранее в марте стало известно, что жители России теперь реже планируют путешествия — каждый восьмой россиянин бронирует отель за несколько дней до поездки. При этом около 22 процентов респондентов предпочитают резервировать номера за месяц до предполагаемого отдыха.

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Валентина Процкова
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