В сети назвали самые смешные сцены в порно
Пользователи форума Reddit назвали порноролики, которые считают самыми смешными. Самые забавные сцены в роликах для взрослых они перечислили в разделе AskReddit.
Один из пользователей вспомнил о порно с оператором, поедающим пончик прямо на съемках.
Есть порноролик с оператором, который тихо ест пончик, пока снимает секс — его снимает второй оператор. Он глядит в глаза второму оператору и делает большой укус, не прерывая визуальный контакт
Многие пользователи упоминают внезапно встраивающиеся в порно посторонние звуки — например, работающего телевизора.
Пара занималась сексом, а на фоне шла передача о призраках и паранормальных явлениях. Это было уморительно, в комментариях люди писали, что видео их напугало
Некоторые ролики намеренно снимают как комедийные.
Было порно о воре, который ворвался в дом к женщине с большой грудью. Она подкралась к нему сзади, подняла одну грудь у него над головой и вырубила его. Авторы еще и не постеснялись и добавили смешной мультяшный аудиоэффект при постпродакшене
Ранее мужчины-пользователи Reddit подсказали женщинам, как можно понравиться во время первой встречи. Многие посоветовали девушкам на свидании больше слушать и переспрашивать.