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07:01, 27 апреля 2023Забота о себе

В сети назвали самые смешные сцены в порно

На Reddit назвали ролик с поедающим пончик оператором среди самых смешных в порно

Фото: yurakrasil / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit назвали порноролики, которые считают самыми смешными. Самые забавные сцены в роликах для взрослых они перечислили в разделе AskReddit.

Один из пользователей вспомнил о порно с оператором, поедающим пончик прямо на съемках.

Есть порноролик с оператором, который тихо ест пончик, пока снимает секс — его снимает второй оператор. Он глядит в глаза второму оператору и делает большой укус, не прерывая визуальный контакт

CorigamiCпользователь Reddit

Многие пользователи упоминают внезапно встраивающиеся в порно посторонние звуки — например, работающего телевизора.

Пара занималась сексом, а на фоне шла передача о призраках и паранормальных явлениях. Это было уморительно, в комментариях люди писали, что видео их напугало

Rikolai_17пользователь Reddit
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Некоторые ролики намеренно снимают как комедийные.

Было порно о воре, который ворвался в дом к женщине с большой грудью. Она подкралась к нему сзади, подняла одну грудь у него над головой и вырубила его. Авторы еще и не постеснялись и добавили смешной мультяшный аудиоэффект при постпродакшене

beigereigeпользователь Reddit

Ранее мужчины-пользователи Reddit подсказали женщинам, как можно понравиться во время первой встречи. Многие посоветовали девушкам на свидании больше слушать и переспрашивать.

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Александра Лисица
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В сети назвали самые смешные сцены в порно
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