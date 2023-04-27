Московская похоронная компания зарегистрировала товарный знак «Грустно и точка»

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронной фирмы Ritual.ru

В феврале в России зарегистрировали товарный знак «Грустно и точка», пишет РБК со ссылкой на данные Роспатента. Его владельцем стала структура московской похоронной компании Ritual.ru — однако фирма пока не решила, как будет его использовать.

Срок действия исключительного права Ritual.ru на товарный знак «Грустно и точка» истекает в августе 2032 года. Марку зарегистрировали по пяти классам международной классификации товаров и услуг, имеющих отношение к ритуальной сфере.

Фирма подала заявку на регистрацию знака еще летом 2022 года. Глава Ritual.ru Олег Шелягов заявил, что решение создать марку было принято «на эмоциях». Он допустил, что бренд не будет использоваться в ближайшее время — его зарегистрировали скорее «про запас», чтобы опередить конкурентов.

«К своей работе, миссии относимся серьезно. И "Грустно и точка" — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто-то другой», — сказал Шелягов. По его словам, у российского преемника McDonald’s в России — сети «Вкусно — и точка» — вопросов к Ritual.ru не возникло.

Ранее Шелягов также рассказал, что россияне стали меньше тратить на похороны. Средний чек похоронных услуг по Москве остается стабильным и составляет 80-100 тысяч рублей, однако наметилась тенденция к его сокращению. По словам главы Ritual.ru, россияне экономят на атрибутике и «излишествах».