44 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче плей-офф НХЛ

44 сейва Сергея Бобровского помогли «Флориде» победить «Бостон» в матче плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерc» победила «Бостон Брюинc» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бостоне и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. Одержать победу «Флориде» помогли в том числе 44 сейва российского голкипера Сергея Бобровского.

Благодаря этому матчу «Флорида» сократила отставание в серии до четырех побед. Счет в противостоянии Восточной конференции стал 3-2 в пользу «Бостона».

«Бостон» — победитель регулярного чемпионата сезона-2022/2023. Последний раз команды выигрывала Кубок Стэнли в 2011 году. В активе «Флориды» нет трофеев.