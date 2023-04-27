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13:54, 27 апреля 2023Из жизни

Парень разозлился на родителей и соорудил из ямы в саду полноценное жилище

Парень поссорился с родителями и за восемь лет превратил яму в жилище под землей

Фото: @andresiko_16

За восемь лет парень из Испании превратил обычную яму в саду в настоящее жилище. Об этом сообщает Daily Mirror.

Адндресу Кортесу было 14 лет, когда он поссорился с родителями из-за запрета надеть спортивный костюм для прогулки в соседнюю деревню. Обиженный подросток в качестве протеста остался дома, взял кирку дедушки и принялся копать землю в саду.

Через восемь лет небольшая яма превратилась в полноценную подземную пещеру со ступенями, в которой есть спальня и гостиная. 22-летний парень устроил журналистам небольшую экскурсию по своему убежищу, в котором он также соорудил небольшой очаг, провел электричество, подключил Wi-Fi и музыкальные колонки.

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Кортес рассказал, что за последние два года углубил пол в гостиной на полметра, а также сообщил, что планирует сделать еще одну комнату и уже начал копать новый тоннель.

Сейчас Андрес работает актером, живет в Мурси и учится Высшей школе драматических искусств, но находит время на работу над своим проектом по выходным, когда приезжает навестить родителей.

Пещера Андреса неплохо адаптирована для жизни: в ней есть кровать, зеркало, запас холодных напитков и уютное походное кресло. Общая площадь жилья составляет примерно пять квадратных метров.

Все мои друзья и родные уже привыкли к пещере. Иногда они даже помогают мне копать

Андрес Кортес

Кортес признался, что до сих пор не понимает, как импульсивная вспышка восемь лет назад привела к постройке пещеры. Первоначально это был просто способ снять стресс и успокоиться после школы. Он копал несколько дней в неделю.

Проект вышел на новый уровень, когда друг Андреса принес ему пневматическую дрель. Вместе они углубились почти на три метра под землю. Позже Кортес начал изучать строительные технологии, что позволило ему с меньшими трудозатратами извлекать землю и камни на поверхность, а также укрепить потолок при помощи опор и сделать арочные своды. Это обезопасило его жилище, предотвратив возможное осыпание почвы.

По словам Андреса, его пещера — отличное место для отдыха летом, потому что в жару температура внутри остается на уровне 20-21 градуса. Однако во время дождей ее иногда подтапливает. Подземное жилище также привлекает насекомых, пауков и улиток.

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Антонина Черташ
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