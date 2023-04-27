69-я параллель
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19:04, 27 апреля 202369-я параллель

В РГО рассказали о планах запуска регулярных туристических экспедиций в Арктику

В РГО заявили о планах запустить регулярные туристические экспедиции в Арктику в 2024 году

Фото: Hubert Neufeld / Unsplash

В Русском географическом обществе (РГО) рассказали о планах развития туризма в Арктике. В Красноярском отделении РГО заявили о намерении запустить регулярные туристические экспедиции уже в 2024 году, передает ТАСС.

Проект высокоширотных экспедиций собираются реализовать при поддержке властей Красноярского края. С этой целью уже обновлена аэропортовая инфраструктура Хатанги и гостиница.

Помимо туристических, предполагается проведение и научно-исследовательских арктических экспедиций. Этому будет способствовать подготовленная к приему ученых взлетно-посадочная полоса на мысе Баранова.

Ранее глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о строительстве железной дороги в Арктике. Помимо этого, он анонсировал появление еще одного арктического порта. По словам главы региона, после подведения железнодорожной ветки новый порт станет самым восточным в Арктике.

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Алан Босиков
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