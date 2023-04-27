Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 27 апреля 2023Бывший СССР

Технике ВСУ нанесли поражение в районе Херсона с помощью дрона-камикадзе

ВС России нанесли поражение технике ВСУ с помощью дрона-камикадзе в районе Херсона

ВС России нанесли поражение технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка «Гепард» немецкого производства, 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены.

Также в районе села Ольговка артиллерийским огнем уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ погибли, два человека были ранены.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для украинской армии. «Очень полезный для уничтожения артиллерии», — высказался он. Как объяснил военный эксперт Виктор Литовкин, бесшумная работа двигателя БПЛА затрудняет его обнаружение средствами украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей. Что стоит за ее делом?
Супруг Блиновской доставлен на допрос к следователю в качестве свидетеля
Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках
Российский военный по ошибке получил три миллиона рублей
Технике ВСУ нанесли поражение в районе Херсона с помощью дрона-камикадзе
Россияне назвали идеальный размер пенсии
Имя Пеле стало синонимом слова «лучший»
Начало третьей мировой войны связали с вступлением Украины в НАТО
Россиянин умер возле стойки регистрации в аэропорту
В МЧС рассказали о дальнейшей судьбе пострадавших от пожара в Сосьве семей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.