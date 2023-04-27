Технике ВСУ нанесли поражение в районе Херсона с помощью дрона-камикадзе

ВС России нанесли поражение технике ВСУ с помощью дрона-камикадзе в районе Херсона

ВС России нанесли поражение технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка «Гепард» немецкого производства, 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены.

Также в районе села Ольговка артиллерийским огнем уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 5 военнослужащих ВСУ погибли, два человека были ранены.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для украинской армии. «Очень полезный для уничтожения артиллерии», — высказался он. Как объяснил военный эксперт Виктор Литовкин, бесшумная работа двигателя БПЛА затрудняет его обнаружение средствами украинской противовоздушной обороны (ПВО).