Стало известно о дальнейших планах Елены Блиновской после отлета из Москвы

Задержанная за неуплату налогов блогерша Елена Блиновская собиралась улететь в Казахстан

Стало известно, куда именно планировала улететь задержанная за неуплату налогов российская блогерша Елена Блиновская. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Блиновская купила билеты в Алматы. Она собиралась улететь в Казахстан 27 апреля в 5 часов утра. Однако блогершу предупредили о планах силовиков задержать ее в аэропорту. Тогда она арендовала автомобиль и поехала в сторону Белоруссии. Задержали женщину в районе Смоленска.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.