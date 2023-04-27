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09:39, 27 апреля 2023Силовые структуры

Стало известно о дальнейших планах Елены Блиновской после отлета из Москвы

Задержанная за неуплату налогов блогерша Елена Блиновская собиралась улететь в Казахстан

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стало известно, куда именно планировала улететь задержанная за неуплату налогов российская блогерша Елена Блиновская. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Блиновская купила билеты в Алматы. Она собиралась улететь в Казахстан 27 апреля в 5 часов утра. Однако блогершу предупредили о планах силовиков задержать ее в аэропорту. Тогда она арендовала автомобиль и поехала в сторону Белоруссии. Задержали женщину в районе Смоленска.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

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Екатерина Власова
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