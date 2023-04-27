На территории котельной Петербурга сдетонировало самодельное взрывное устройство

Shot: на территории котельной Петербурга сдетонировало СВУ с 60 кг взрывчатки

На территории заброшенной котельной в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга детонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, устройство находилось в металлической бочке из-под моторного масла и было начинено 60-70 килограммами взрывчатого вещества пониженной мощности. В результате взрыва осколок бочки пробил крышу расположенной рядом конюшни. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. По факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ ночью. Пострадавших при происшествии нет.