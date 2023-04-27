В США обвинили Байдена в копировании на Украине политики Буша-младшего

Наполитано: Байден копирует политику Буша-младшего, которая является «моральным уродством»

Президент США Джо Байден копирует на Украине политику Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане. Она является «моральным уродством», с такими обвинениями в статье для The Washington Times выступил аналитик Эндрю Наполитано.

Как уточнил журналист, Буш в свое время убедил конгресс и общественность в том, что народу Афганистана надо преподать урок, независимо от степени его вины в терактах 11 сентября. Политик не запросил у конгресса разрешения на объявления войны, но признал, что государство не нападало на Штаты. В итоге большая часть была разрушена и погибли сотни тысяч невинных людей.

«Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется на Украине», — объяснил Наполитано.

По мнению журналиста, поражение США в Афганистане ничему не научило правительство Штатов, а Байден повторяет на Украине ту же ошибку, что и Буш-младший, фактически участвуя в военных действиях.

Из-за череды действий репутация Буша была выброшена на «свалку истории», теперь действующий президент США имеет все шансы разделить его участь, резюмировал журналист.

Ранее профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен заявил, что политика Байдена по конфликту на Украине свидетельствует о том, что его преследуют призраки войны во Вьетнаме.

Кроме того, американский правозащитник Аджаму Барака убежден, что президент США собирается повторить «афганский сценарий» на Украине. Эксперт также назвал действия Джо Байдена безнравственными.