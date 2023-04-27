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16:26, 27 апреля 2023Путешествия

Крыло самолета загорелось из-за столкновения с птицами и попало на видео

Самолет American Airlines аварийно сел в Огайо из-за загоревшегося в полете крыла

Самолет авиакомпании American Airlines совершил аварийную посадку из-за загоревшегося крыла. Инцидент попал на видео, передает Daily Mail.

Уточняется, что возгорание произошло из-за столкновения лайнера со стаей птиц во время полета. Пассажиры услышали необычный стук, после чего из правого крыла вырвалось пламя. В результате самолет, направлявшийся из Огайо в Аризону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Федеральное авиационное управление США начало расследование инцидента. О пострадавших не сообщается.

Ранее в США у другого пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель. Отмечалось, что борт направлялся в Аризону из Колумбуса. Самолету пришлось вернуться в аэропорт через 40 минут после взлета.

Зарина Дзагоева
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