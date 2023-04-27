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14:44, 27 апреля 2023Ценности

Ксения Собчак высмеяла слова певицы Ханны о богатой жизни

Ксения Собчак высмеяла слова Ханны о покупке искусственных цветов за баснословную сумму

Фото: Telegram-канал Ксении Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак высмеяла высказывания поп-исполнительницы Ханны о богатой жизни. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведущей.

Певица разместила фотографию, на которой запечатлены искусственные цветы. По словам знаменитости, она купила декор для дома в Дубае, а за доставку в Москву заплатила баснословную сумму. «Я фанатик, заплатила за доставку столько, что можно было новый дом в Чебоксарах купить. Но таких искусственных цветов я в Москве найти не могла», — призналась блогер.

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Собчак, в свою очередь, отреагировала на публикацию Ханны. Предпринимательница разместила скриншот поста артистки и провела саркастическое голосование между подписчиками, предоставив им на выбор два варианта: дом в Чебоксарах или искусственные цветы.

В мае 2022 года телеведущая Ксения Собчак подняла на смех возлюбленную Тимати Валентину Иванову. Блогерша опубликовала фотографию рэпера с моделью, которую папарацци сделали на праздновании дня рождения Филиппа Киркорова. Кроме того, она поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца, манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой, и заявила, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами от ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.

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Карина Черных
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