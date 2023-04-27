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12:16, 27 апреля 2023Культура

Лопес запретила бывшему супругу наблюдать за съемками секс-сцены с ее участием

Лопес запретила экс-супругу Энтони присутствовать во время съемок секс-сцены с ее участием

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о том, что запретила бывшему супругу Марку Энтони присутствовать на площадке и наблюдать за съемками секс-сцены с ее участием в фильме «План Б» (2010). Об этом сообщает Animated Times.

Артистка заявила, что ей было жаль мужа, а потому он не присутствовал во время создания эротического эпизода с участием Лопес и ее коллеги по картине, австралийского актера Алекса О'Лафлина.

«Я не хотела мучить беднягу. Он не должен видеть, как я соблазняю другого мужчину на кухонном столе. Лично я вообще не люблю сниматься в любовных сценах, потому что они заставляют меня чувствовать себя некомфортно», — призналась актриса.

Звезда добавила, что не стеснялась появляться перед камерой обнаженной, так как была довольна своим телом после беременности.

Лопес и Энтони поженились в 2004 году. Для певицы это был третий брак, в котором она родила близнецов Эмму Мерибел и Максимилиана Девида Энтони. Спустя десять лет супруги развелись. В 2022-м году актриса вышла замуж за американского актера Бена Аффлека, с которым состояла в отношениях с 2002 по 2004 год.

Ранее супруг Лопес рассказал о мечте артистки изменить в нем одну вещь.

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Анастасия Астахова
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