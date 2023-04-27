Пляжная страна Европы перестала выдавать визы россиянам с пятилетним паспортом

Консульство Мальты перестало выдавать россиянам с пятилетним паспортом шенгенские визы

Консульство Мальты в РФ временно перестало выдавать россиянам с пятилетним паспортом шенгенские визы. Об этом сообщается на сайте визового центра VFS Global.

Согласно опубликованной информации, мера носит временный характер и распространяется только на обладателей загранпаспортов старого образца. Владельцы таких паспортов, в случае принятия решения о выдаче въездных документов, смогут получить национальную краткосрочную (LTV) визу, действующую только на территории Мальты.

Ранее стало известно, что после высылки немецких дипломатов из России визовые отделы посольства и Генконсульства ФРГ в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время могут перестать работать. В случае прекращения работы данных дипломатических подразделений туристам придется оформлять визы в Екатеринбурге, Новосибирске или Калининграде.