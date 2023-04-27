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15:49, 27 апреля 2023Россия

Выпивший уксус ребенок умер в российской больнице за 10 дней до своего трехлетия

В Волгограде выпивший уксус двухлетний ребенок умер в больнице за 10 дней до дня рождения

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Волгограде ребенок с химическим ожогом полости рта и пищевода умер в больнице. 6 мая мальчику исполнилось бы три года, сообщают «Новости Волгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Вечером 26 апреля он скончался», — сказал собеседник издания.

В апреле мальчик поступил в медицинский стационар после того, как выпил уксус. Поскольку ЧП произошло в Волгоградской области, ребенка сначала поместили в центральную районную больницу. Затем его транспортировали в областной центр.

В ходе следствия было установлено, что ребенок выпил уксус из-за невнимательности родителей.

В конце марта в Новой Москве шестилетний мальчик выпил моющее средство на кухне в детском саду. Ребенок отпил из стоявшей на столе кружки, в которой оказалось средство для посудомоечной машины.

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Алан Босиков
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