Выпивший уксус ребенок умер в российской больнице за 10 дней до своего трехлетия

В Волгограде выпивший уксус двухлетний ребенок умер в больнице за 10 дней до дня рождения

В Волгограде ребенок с химическим ожогом полости рта и пищевода умер в больнице. 6 мая мальчику исполнилось бы три года, сообщают «Новости Волгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Вечером 26 апреля он скончался», — сказал собеседник издания.

В апреле мальчик поступил в медицинский стационар после того, как выпил уксус. Поскольку ЧП произошло в Волгоградской области, ребенка сначала поместили в центральную районную больницу. Затем его транспортировали в областной центр.

В ходе следствия было установлено, что ребенок выпил уксус из-за невнимательности родителей.

В конце марта в Новой Москве шестилетний мальчик выпил моющее средство на кухне в детском саду. Ребенок отпил из стоявшей на столе кружки, в которой оказалось средство для посудомоечной машины.