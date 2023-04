Экономика США стала медленнее расти

Рост экономики США замедлился до 1,1 процента в первом квартале 2023 года

С января по март 2023 года рост американской экономики замедлился с 2,6 до 1,1 процента, сообщает Бюро экономического анализа (BEA) Минфина США.

Ранее опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали замедление роста до 1,9 процента. То, что ВВП США вырос почти вдвое меньше, объясняют снижением частных инвестиций в товарно-материальные запасы и инвестиций в нежилой фонд. Частично их компенсировали рост потребительских расходов на 3,7 процента и увеличение экспорта на 4,8 процента.

Постепенное замедление экономики выгодно для снижения инфляции. При этом оно не вызовет безработицу и массовые увольнения, отметили в The New York Times. В дальнейшем повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США может привести к снижению американского ВВП до 0,4 процента к концу года, пишет Financial Times.

Ранее американский обозреватель Фарид Закария предсказал, что ослабление доллара на глобальном рынке приведет к серьезному кризису и краху экономики США. По словам журналиста, Белый дом не беспокоится о растущем дефиците бюджета и пятикратном увеличении госдолга страны.

В Международном валютном фонде (МВФ) при этом считают, что США сумеют избежать рецессии. По словам директора-распорядителя организации Кристалины Георгиевой, рынки труда в стране остаются устойчивыми. Потребительский спрос остается высоким, несмотря на повышение процентной ставки, а американская экономика находит новые, более диверсифицированные источники роста, добавила она.