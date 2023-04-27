МИД России призвал не провоцировать Москву в вопросе ядерной эскалации

Захарова заявила, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации

Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но не стоит провоцировать Москву. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, предает РИА Новости.

«Они продолжают целенаправленно ущемлять наши коренные интересы, осознано генерировать риски и повышать ставки в противостоянии с Россией, пытаясь тестировать наш, так называемый, болевой порог», — подчеркнула дипломат. По ее мнению, в попытке оказать на Москву максимальное давление Вашингтон полагает, что при любых раскладах способен контролировать ситуацию в устраивающих их пределах.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство», — отметила представитель внешнеполитического ведомства. При этом Захарова призвала не сомневаться в решимости Москвы и проверять ее на деле.

Захарова также заявила, что политика Брюсселя, насаждающая логику блокового противостояния, все больше загоняет Евросоюз в изоляцию. Дипломат отметила, что этому способствуют «попытки исправить все с помощью агрессивной пропаганды, запугивания, тотальной борьбы с альтернативными точками зрения».