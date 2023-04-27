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08:36, 27 апреля 2023Россия

Прошедший Сирию 34-летний российский командир погиб в ходе СВО

V1: прошедший Сирию 34-летний командир из Волгоградской области Молитвин погиб в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Командир батальона гвардейского мотострелкового полка, майор Иван Молитвин из Волгоградской области, прошедший Сирию, погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Информацию об этом подтвердили в военном комиссариате Урюпинского и Еланского районов, сообщает российский портал V1.Ru.

Его похороны пройдут в четверг, 27 апреля, в селе Верхнереченском под Волгоградом. У 34-летнего мужчины остались жена и двое детей.

В 2020 году майора Молитвина пытались завербовать в агенты украинской разведки. Военного просили продавать сведения «под предлогом того, что это делается якобы для «нормализации отношений» между Россией и Украиной».

«Я инициативно обратился в органы Федеральной службы безопасности по месту службы и предоставил электронное письмо с поступившим мне предложением», — рассказывал тогда Молитвин в эфире одного из федеральных каналов.

Бывший сослуживец Игорь Бочаров отметил, что ему неизвестны обстоятельства гибели Молитвина. По его словам, россиянин был одним из тех немногих офицеров, которых нельзя было не уважать.

«Он умел слушать об острых проблемах своих подчиненных и предлагал пути их решения. Не припомню, чтобы он отказывал в помощи или проявлял безразличие. Запомнился с хорошей стороны, таким же навсегда и останется», — подчеркнул экс-сослуживец.

17 апреля стало известно о гибели на Украине 45-летнего ветерана Чечни из Новоуральска Александра Беляева. Он отправился в зону СВО добровольцем.

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Анна Щербакова
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