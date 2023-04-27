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18:37, 27 апреля 2023Мир

Песков прокомментировал перспективу встречи Путина и Эрдогана

Песков: встреча президента России Путина и президента Турции Эрдогана пока не готовится

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пока не готовится, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет. Речь идет о перспективе», — отметил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о том, предвидится ли встреча лидеров двух государств перед президентскими выборами в Турции.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе разговора глав государств был затронут вопрос российской спецоперации, а также реализация соглашения по зерновой сделке. Стороны также обсудили последние события в Сирии.

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Глеб Бажуткин
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