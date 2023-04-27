Задержание на границе стало неожиданностью для Елены Блиновской

Российский блогер Елена Блиновская не ожидала задержания по делу о неуплате налогов

Задержание на российской границе по делу об уклонении от уплаты налогов стало полной неожиданностью для блогера Елены Блиновской. Об этом в четверг, 27 апреля, со ссылкой на основателя amoCRM Михаила Токовинина сообщает RT в своем Telegram-канале.

По словам Токовинина, накануне выступавшая на бизнес-форуме Блиновская была бодра, весела и довольна своей речью. Никаких признаков тревоги она не показывала.

Блогера Елену Блиновскую, известную как создательницу марафона желаний 27 апреля задержали на российской границе по делу о неуплате налогов на 918 млн руб.

22 марта Елена Блиновская прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. Блиновская заявила, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров и заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС.