Блогершу обругали в сети за отказ от бритья тела на четыре года

Блогерша Инес показала длинные темные волосы в области подмышек и была обругана в сети

Блогерша Инес (фамилия неизвестна) отказалась от бритья тела на четыре года и была обругана в сети. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 19,5 тысячи подписчиков.

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом hairy_ines показала длинные темные волосы в области подмышек. По ее словам, за упомянутый срок она ни разу не делала эпиляцию воском и не пользовалась бритвенным станком, чтобы выглядеть естественно. «Каждое тело уникально, и все его особенности по-своему прекрасны», — ответила она в публикации на многочисленные замечания в ее адрес.

Подписчики, в свою очередь, оценили ее поступок в комментариях под постом. «С этими волосами по всему телу вы похожи на обезьяну», «Это ужасно», «Просто бред», — высказались они.

Ранее в апреле блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта.