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11:24, 27 апреля 2023Силовые структуры

Стали известны подробности обысков у Елены Блиновской

Обыски у Елены Блиновской проходят по трем адресам: в частном доме и двух квартирах

Кадр: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Стало известно по каким адресам у российской блогерши Елены Блиновской проходят обыски. Об этом рассказывает Telegram-канал Baza.

По данным канала, обыски у создательницы марафона желаний проходят по трем адресам: в частом доме в ЖК «Миллениум парк» в Истринском районе Московской области и в двух квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов на 918 миллионов рублей Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

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Екатерина Власова
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