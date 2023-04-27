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16:59, 27 апреля 2023Мир

Макрон выругался по поводу пенсионной реформы

BFMTV: президент Франции Макрон нецензурно прокомментировал пенсионную реформу

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с гражданами нецензурно прокомментировал пенсионную реформу. Трансляция встречи велась на официальном сайте телеканала BFMTV.

Макрон встретился с жителями города Доль на востоке Франции, где его спросили о проведении пенсионной реформы в стране. Присутствующие обратили внимание президента на то, что этот процесс занимает слишком много времени и требует больших трат со стороны государства.

«Ох, ***** (черт — прим. Ленты.ру)! Я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее», — выругался французский лидер.

15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После одобрения Конституционным судом нового закона, в нескольких городах страны начались беспорядки и столкновения с полицией.

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Семен Александров
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