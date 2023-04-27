Власти российских регионов опровергли дезинфекцию водопроводных сетей

Власти Якутска, Новосибирска и Хабаровска опровергли сообщения о дезинфекции водопровода

Власти Якутской, Новосибирской и Хабаровской областей опровергли распространившиеся в соцсетях и мессенджерах сообщения о дезинфекции водопроводных сетей.

МП ПУ «Водоканал», работающий в городе Советск Калининградской области, 19 апреля сообщил, что с 28 по 30 апреля будет производиться плановая дезинфекция городских водопроводных сетей. Горожан попросили запастись питьевой водой. Однако сообщение, адресованное жителям Советска, распространилось в других российских регионах. В рассылках указывается источник объявления, однако не уточняется регион, в котором он работает.

АО «Водоканал» Якутска разъяснил местным жителям, что соответствующие объявления к ним не относятся. «Речь идет о предприятии, осуществляющем свою деятельность в городе Советск (Калининградская область)», — говорится в заявлении организации.

Аналогичные заявления сделали предприятия Хабаровска и Новосибирска. «В настоящее время водоснабжение города Хабаровска осуществляется в штатном режиме. Качество холодной питьевой воды соответствует нормативным документам. Лабораторный контроль качества воды регулярно осуществляется силами предприятия, а также дополнительно управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю», — сообщила пресс-служба МУП Хабаровска «Водоканал».

В новосибирском «Горводоканале» также заверили, что никаких рассылок по WhatsApp не делали, и речь идет о фейке.

Сообщения о дезинфекции водопроводных сетей сразу в нескольких регионах России не получили распространения в СМИ. Ряд региональных изданий при этом сообщил, что подобные рассылки являются фейковыми.