Имя Пеле стало синонимом слова «лучший»

Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»

Имя Пеле включили в словарь португальского языка. Об этом сообщается на странице известного футболиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Имя Пеле было внесено как синоним слова «лучший». «"Пеле в баскетболе", "Пеле в теннисе". Теперь выражение, которое уже давно все используют повсеместно, говоря о лучших, увековечено на страницах словаря. Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка», — говорится в сообщении.

Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал отказ внутренних органов. Легендарного футболиста похоронили 3 января на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.

