В Челябинске школьников накормят бургерами и пельменями

Для челябинских школьников разработали новое меню с пельменями и бургерами

В Челябинске в школьное меню добавят пельмени, гамбургеры, «вегаболы» и рыбу в сырной зажарке. Новый набор блюд прошел первую дегустацию, сообщает «Вечерний Челябинск».

В пробной дегустации, которая прошла в лицее №11, участвовали дети, родители и врачи. Поставщик продукции — «Уральский комбинат питания».

«Мы подготовили несколько вариантов блюд из тех же самых разрешенных СанПиН продуктов, но в другом исполнении, в другой подаче. У нас есть проблемы с употреблением таких продуктов, как рыба, печень, у некоторых — молочные продукты. Наши технологи разработали новые блюда из этих продуктов, мы придумали им новые названия», — объяснил директор «Уральского комбината питания» Игорь Воловой.

Помимо бургеров, в меню вошли азу, ленивые голубцы, омлет с рыбой, паровые котлеты, лимонно-яблочный напиток и чай каркаде с сахаром. Пельмени же будут только продаваться в кафе — необходимое количество в 400 порций для двух десятков классов сложно приготовить за 15 минут.

Новые блюда предложат к дегустации в детских лагерях, а с 1 сентября они появятся в свободной раздаче в школьных кафе. Ученикам будут давать анкеты, чтобы они поделились своим мнением. Родители смогут получить рецепты новых блюд, чтобы самостоятельно готовить их дома и помочь детям привыкнуть к такому питанию.

Ранее сообщалось, что в Челябинске состоятся бесплатные реабилитационные занятия для детей с протезами рук. Медики покажут участникам правильную технику использования протезов. В частности, реабилитологи и эрготерапевты оценят состояние опорно-двигательного аппарата и помогут подобрать комплекс упражнений для профилактики новых нарушений в организме. Кроме того, детям окажут психологическую поддержку.