GT: план США ударить по российской экономике с помощью конфликта на Украине провалился

План США ударить по российской экономике с помощью конфликта на Украине провалился. Такое мнение выразил обозреватель Небойша Малич в статье для китайского издания Global Times (GT).

«Власти в Вашингтоне настаивают на том, что конфликт идет прекрасно: Украина побеждает, санкции работают, производство вооружений волшебным образом растет с каждым днем! Но постепенно американцы начинают понимать, что это не так», — заявил Малич.

По мнению журналиста, США надеялись, что украинский кризис приведет к катастрофическим последствиям для России: экономика страны будет ослаблена, а рубль превратится в руины. Однако Москва справилась с санкциями, тогда как в западных странах они привели к экономическим проблемам. При этом Белый дом и его союзники, оказывая помощь украинской армии, уже испытывают острую нехватку оружия и боеприпасов, заключил автор материала.

19 апреля стало известно, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Эти деньги будут потрачены на оборонную продукцию и обучение украинских военных.