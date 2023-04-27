Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:58, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Китайское издание заявило о провале планов США ослабить экономику России

GT: план США ударить по российской экономике с помощью конфликта на Украине провалился

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

План США ударить по российской экономике с помощью конфликта на Украине провалился. Такое мнение выразил обозреватель Небойша Малич в статье для китайского издания Global Times (GT).

«Власти в Вашингтоне настаивают на том, что конфликт идет прекрасно: Украина побеждает, санкции работают, производство вооружений волшебным образом растет с каждым днем! Но постепенно американцы начинают понимать, что это не так», — заявил Малич.

По мнению журналиста, США надеялись, что украинский кризис приведет к катастрофическим последствиям для России: экономика страны будет ослаблена, а рубль превратится в руины. Однако Москва справилась с санкциями, тогда как в западных странах они привели к экономическим проблемам. При этом Белый дом и его союзники, оказывая помощь украинской армии, уже испытывают острую нехватку оружия и боеприпасов, заключил автор материала.

19 апреля стало известно, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Эти деньги будут потрачены на оборонную продукцию и обучение украинских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Коллекцию NFT от VK моментально раскупили
Легионер клуба РПЛ анонсировал получение российского гражданства
Мастер назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру
Врачи удалили матку пациентки без ее ведома
В российском городе автобус с пассажирами протаранил опору линии электропередачи
Кремль анонсировал выступление Путина перед Советом законодателей в Петербурге
Украинский конфликт сократил количество боеприпасов США в Израиле
Названа средняя стоимость аренды дома в Москве и области
Эрдоган появился в прямом эфире после болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.