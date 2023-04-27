Российский хирург назвал причины внезапной смерти во время пластики

Хирург Алексанян: генетические отклонения могут стать причиной смерти во время операций

Хирург Тигран Алексанян назвал россиянам причины внезапной смерти во время пластических операций. Соответствующий комментарий публикует «Пятый канал».

В первую очередь специалист объяснил, что любое хирургическое вмешательство, в том числе пластика, повышает риск возникновения тромбов. «Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно может быть даже в 20-летнем возрасте», — предупреждает врач.

Помимо этого, по словам доктора, причинами летального исхода во время операций могут стать генетические отклонения, а также чрезмерное использование биодобавок и употребление наркотиков. Однако, как утверждает специалист, о точных причинах смерти человека на столе хирурга могут сказать особенности его организма и образ жизни. «К такому вопросу нужно подходить объективно», — заключил медик.

Ранее в апреле хирург Любовь Гауэр рассказала россиянам о влиянии пластических операций и косметологических услуг на функцию разблокировки iPhone. В первую очередь специалист отметила, что омолаживающие процедуры не способны сильно изменить внешность пациента. В список таких манипуляций, по словам Гауэр, входят блефаропластика, платизмопластика и SMAS-лифтинг.