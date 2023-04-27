Кремль отреагировал на публикации о попытке покушения на Путина

Песков заявил, что в Кремле не знакомы с публикациями о попытке покушения на Путина

В Кремле не знакомы с публикациями, в которых сообщается, что украинские спецслужбы пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас много таких разных "желтых измышлений". Это не повод со всем этим знакомиться», — заявил представитель Кремля.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором сообщается, что Служба безопасности Украины (СБУ) в воскресенье, 23 апреля, планировала атаку с помощью беспилотника на президента России. Отмечалось, что дрон должен был направиться в недавно построенный индустриальный парк за четыре дня до приезда главы государства.

До этого о попытке покушения на Путина западные СМИ сообщали в сентябре 2022 года. По информации издания Sun, во время проезда кортежа по российской столице послышался громкий звук, после чего место ЧП заволокло дымом. В Кремле эту информацию также опровергли.