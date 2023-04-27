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15:31, 27 апреля 2023Спорт

Польша сформирует коалицию для недопуска россиян на соревнования

Польша сформирует коалицию из 36 стран против допуска России на международные соревнования

Фото: Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta / Reuters

Польша сформирует коалицию из 36 стран против допуска России на международные соревнования. Слова министра спорта и туризма страны Камиля Бортничука приводит RMF FM.

«Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств, а 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта мы планируем принять декларацию, которая очень ясно и прозрачно будет выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные арены», — заявил он.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне выступают в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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