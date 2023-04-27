Польша сформирует коалицию для недопуска россиян на соревнования

Польша сформирует коалицию из 36 стран против допуска России на международные соревнования

Польша сформирует коалицию из 36 стран против допуска России на международные соревнования. Слова министра спорта и туризма страны Камиля Бортничука приводит RMF FM.

«Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств, а 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта мы планируем принять декларацию, которая очень ясно и прозрачно будет выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные арены», — заявил он.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне выступают в нейтральном статусе.