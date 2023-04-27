Путин подключился по видеосвязи к церемонии на АЭС «Аккую»

Президент России Путин подключился по видеосвязи к церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин подключился по видеосвязи к церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

После того, как топливо прибудет на первый энергоблок АЭС, станция получит статус объекта ядерной энергетики. Для участия в церемонии по видеосвязи включился также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик появился в прямом эфире впервые после болезни. Лидеры стран приветственно помахали друг другу.