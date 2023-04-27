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17:24, 27 апреля 2023Мир

Путин подключился по видеосвязи к церемонии на АЭС «Аккую»

Президент России Путин подключился по видеосвязи к церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подключился по видеосвязи к церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

После того, как топливо прибудет на первый энергоблок АЭС, станция получит статус объекта ядерной энергетики. Для участия в церемонии по видеосвязи включился также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик появился в прямом эфире впервые после болезни. Лидеры стран приветственно помахали друг другу.

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Семен Александров
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