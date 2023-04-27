Эрдоган появился в прямом эфире после болезни

Эрдоган принял участие в открытии АЭС «Аккую» в прямом эфире после болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после болезни появился в прямом эфире и принял участие в открытии атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет», — заявил турецкий лидер по видеосвязи.

Ранее член Совбеза Турции Чагры Эрхан опроверг слухи об инфаркте у Эрдогана. По его словам, глава государства заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе.

Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира 25 апреля, когда давал интервью местным телеканалам. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут 14 мая.

На следующий день, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.