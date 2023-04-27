Правительство наделили правом делать исключения из спецмер по Украине

Путин наделил правительство правом делать исключения из спецмер в отношении Украины

Президент России Владимир Путин наделил правительство правом делать исключения из специальных экономических мер в отношении Украины, которые были введены в 2018 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии настоящим указом», — сказано в тексте.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 22 октября 2018 года.

Ранее международная группа, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, представила новый план по усилению санкций против Москвы. План разместился на 35 листах, он содержит предложения по ограничительным мерам в отношении нескольких отраслей промышленности.