Android-смартфоны уличили в слежке за пользователями

Nitrokey: смартфоны с чипом Qualcomm делятся излишним количеством данных о пользователе

Смартфоны на базе процессоров Qualcomm уличили в слежке за пользователями. Об этом сообщается на сайте компании Nitrokey.

Специалисты изучили смартфоны на базе чипов Qualcomm и выяснили, что те тайно делятся с производителем процессоров излишним количеством данных. Среди прочего, гаджет сообщает Qualcomm идентификатор устройства, название чипа, мобильный код страны, тип ОС, марку и модель девайса, а также IP-адрес аппарата.

В ходе эксперимента инженеры настроили на смартфоне Sony Xperia XA2 кастомную сборку Android, лишенную Google-сервисов. По словам экспертов, таким образом устройство не должно отправлять никаких данных третьим лицам, что было замечено в случае сервисов от Google. Специалисты выяснили, что через несколько секунд после включения смартфон подключился к адресу izatcloud.net, связанный с Qualcomm.

Оказалось, что аппарат отправил данные в облачное хранилище Izat Cloud. При этом информация была передана через протокол HTTP, то есть при желании ее можно перехватить. По словам экспертов, подобная проблема наблюдается на всех смартфонах, имеющих чип от Qualcomm.

«Мы считаем, что сбор данных пользователей без их согласия противоречит Общему регламенту по защите данных (GDPR)», — заключили специалисты Nitrokey. Инженеры обратились в Qualcomm, где ответили, что подобным образом не нарушают конфиденциальности пользователей.

Ранее специалисты Acronis заявили, что общедоступные Wi-Fi-сети могут использоваться хакерами для атаки на пользователей смартфонов. По словам экспертов, злоумышленники организовывают бесплатные Wi-Fi-сети в местах большого скопления людей.