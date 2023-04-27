Оценена выгода от сдачи квартиры в аренду

«Дом.РФ»: рынок аренды жилья в России начал стабилизироваться

В первом квартале 2023 года рынок съемного жилья в России начал стабилизироваться после значительного роста предложения в конце 2022 года. Выгоду от сдачи квартиры в аренду оценила «Российская газета», ссылаясь на данные «Дом.РФ».

В январе-марте число активных объявлений постепенно снижалось на фоне сезонного оживления спроса. Предложение аренды в основном сокращается за счет рынков Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как в остальных городах количество объявлений относительно стабильно. Восстановление баланса между спросом и предложением ведет к замедлению снижения стоимости аренды. Однако средняя цена в Москве и Петербурге остается на 6-10 процентов ниже, чем в 2022 году, а срок экспозиции — на 17-19 дней больше. В то же время стоимость съемного жилья в нестоличных городах выросла на 10 процентов, до 29 тысяч рублей.

Доходность от сдачи жилья в аренду в Москве упала на 0,3 процентного пункта, до 5,5 процента, а в Петербурге — на 0,8 процентного пункта, до 4,2 процента. В остальных городах снижение составило 0,4 процентного пункта, до 6,1 процента. По итогам первого квартала в целом по России аренда студий подешевела на три процента, до 27 тысяч рублей в месяц, а аренда однокомнатных квартир — на пять процентов, до 26,7 тысячи рублей. Стоимость более просторных квартир почти не изменилась.

Эксперты агентства Est-a-Tet отметили, что объем предложения в Москве уменьшился относительно мартовских показателей за счет корректировки цен. Значительная часть собственников предлагала дисконт конкретным арендаторам. Сейчас срок экспозиции в среднем составляет не более 30 дней. Наблюдается тренд на локальное ценообразование, когда стоимость равных по площади квартир может сильно отличаться в зависимости от района.

Рост спроса в агентстве связывают с переездом внутри города семей с детьми. Многие меняют жилье, чтобы перебраться ближе к определенным школам и детсадам после появления списков зачисления. Число активных объявлений также снизится в августе, когда появится дополнительный спрос со стороны студентов.

Основатель бутика недвижимости «Князев и партнеры» Игорь Князев добавил, что спрос на аренду в России увеличивается благодаря жителям регионов и возвращающимся из других стран россиянам. При этом арендаторы остаются главными на рынке: за год средняя стоимость аренды снизилась на 20 процентов из-за роста предложения и просевшего спроса. Эксперт считает, что к осени 2023 года скидки на аренду уменьшатся, а средняя стоимость немного вырастет, если ситуация в стране не изменится.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос. Показатель увеличился на 15 процентов для объектов стоимостью от 150 тысяч рублей в месяц.