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22:31, 27 апреля 2023Россия

Генерал объяснил причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных

Генерал Ретунский заявил, что новая тактика военных РФ доставляет большие проблемы ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Заслуженный военный летчик России, экс-командующий 16-й воздушной армией, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский ответил на вопрос «Московского Комсомольца» о причинах паники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за новой тактики российских военных.

Офицер заявил, что действия российской авиации и беспилотников доставляют большие проблемы украинским войскам.

Ретунский объяснил, что тактика наиболее быстро реагирует на появление новых видов вооружений и техники, поэтому военнослужащие России начали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов.

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Кроме того, российская авиация применяет группы тактического назначения в комплексе для выполнения единого плана и задачи — например, вылеты самолетов не парами, а массово, — что показало значительную эффективность. Генерал-лейтенант запаса отметил применение дронов, которые действуют по принципу самолетов.

«Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — заключил Ретунский.

Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев сообщил, что сбить российскую бомбардировочную авиацию, которая применяет фугасные авиабомбы, не входя в зону действия систем противовоздушной обороны, крайне трудно, поскольку бомбардировщики прикрывают истребители Су-30 и Су-35, способные уничтожить украинские перехватчики еще до приближения на дистанцию пуска ракеты класса «воздух-воздух».

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Марина Совина
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