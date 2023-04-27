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18:15, 27 апреля 2023Моя страна

В Краснодаре пройдет региональный турнир по гребле на байдарках и каноэ

В Краснодаре с 27 по 30 апреля пройдет региональный турнир по гребле на байдарках и каноэ

Фото: Департамент физической культуры и спорта Краснодара

В Краснодаре пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ, приуроченные к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает KP.RU.

Региональный турнир состоится 27 апреля и продлится до 30 апреля. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 15 лет. Выступать участники будут на базе спортивной школы олимпийского резерва.

Посмотреть на состязание смогут все желающие, сообщает директор городского департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко. «Кубок Краснодарского края является лучшим моментом для спортсменов, чтобы показать результаты тренировок с их наставниками. Это будут битвы мышц выносливости, а также тактики», — говорит Тихоненко.

Отмечается, что от Краснодара выступят восемь учащихся спортивной школы № 4.

Ранее сообщалось, что в Нальчике, Кабардино-Балкария, стартовал турнир по мини-футболу среди команд региональных управлений МЧС. Всего в первенстве участвуют семь коллективов от каждого субъекта Северо-Кавказского округа.

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Алиса Удовик
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