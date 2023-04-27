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16:38, 27 апреля 2023Ценности

В РПЦ высказали отношение к женщинам с крашеными волосами

Священнослужитель РПЦ Николай Савченко назвал крашеные волосы баловством

Фото: TOMMY VAN KESSEL / Unsplash

Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Николай Савченко высказал отношение к женщинам с крашеными волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Так, он рассказал, что в Ветхом Завете нет конкретных предписаний о внешнем виде в отличие от Нового. «В них говорится о том, чтобы женщины украшали себя скромностью, а не "внешним плетением волос", причем под этими словами подразумевается не обычная женская коса, а различные вычурные и вызывающие прически», — заявил представитель РПЦ.

При этом Савченко отметил, что существуют определенные рамки и требования для православного человека, которые он должен соблюдать. Кроме того, священнослужитель назвал крашеные пряди простым развлечением. «Поэтому красить волосы в яркие цвета — это баловство и этого лучше не делать», — посоветовал он.

В октябре 2021 года в РПЦ призвали проявить снисхождение к оголившей грудь возле храма Василия Блаженного модели. Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Лолиту Богданову, которая позировала в центре Москвы с приподнятым топом и без нижнего белья, можно простить, если она не просто извинится, но и раскается.

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Карина Черных
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