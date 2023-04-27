Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 27 апреля 2023Мир

В Италии закрыли дело о финансировании Россией партии вице-премьера

Суд закрыл дело о финансировании Россией партии «Лига» вице-премьера Италии Сальвини
Маттео Сальвини

Маттео Сальвини. Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Суд в Италии 27 апреля закрыл дело по подозрению в финансировании Россией партии «Лига», лидером которой является нынешний вице-премьер страны Маттео Сальвини. Об этом сообщает Reuters.

Под следствием находились советник Сальвини и еще два неназванных человека. Подозревалось, что партия получала незаконное финансирование из России. Отмечается, что прокуратура Милана еще в январе попросила судью закрыть дело. Орган объяснил это тем, что им не удалось собрать достаточных доказательств для продолжения расследования после того, как Москва не ответила на запросы, поданные итальянскими судебными органами.

Маттео Сальвини в своем Twitter-аккаунте после сообщения о закрытии дела написал, что теперь в партии «ждут от многих извинений» и готовят иски.

Прокуратура Милана в 2019 году начала расследование по обвинению в возможном финансировании «Лиги» из России. Сальвини в ответ заявлял, что не получал от России каких-либо денег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Стали известны три запрещенных в аэропортах Таиланда слова
Ольга Бузова отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной
На Украине представили дрон MiniShark
Google лишил сотрудников бесплатных чипсов и конфет
Бывший участник КВН рассказал о вырезанной из эфира шутке про Блиновскую
Российский хирург назвал причины внезапной смерти во время пластики
МЧС сообщило о привлечении авиации к тушению деревни в Курганской области
Раскрыты опасные для природы последствия взрыва мегаракеты Starship
В России предупредили о рисках поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.