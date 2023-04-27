В Италии закрыли дело о финансировании Россией партии вице-премьера

Суд закрыл дело о финансировании Россией партии «Лига» вице-премьера Италии Сальвини

Суд в Италии 27 апреля закрыл дело по подозрению в финансировании Россией партии «Лига», лидером которой является нынешний вице-премьер страны Маттео Сальвини. Об этом сообщает Reuters.

Под следствием находились советник Сальвини и еще два неназванных человека. Подозревалось, что партия получала незаконное финансирование из России. Отмечается, что прокуратура Милана еще в январе попросила судью закрыть дело. Орган объяснил это тем, что им не удалось собрать достаточных доказательств для продолжения расследования после того, как Москва не ответила на запросы, поданные итальянскими судебными органами.

Маттео Сальвини в своем Twitter-аккаунте после сообщения о закрытии дела написал, что теперь в партии «ждут от многих извинений» и готовят иски.

Прокуратура Милана в 2019 году начала расследование по обвинению в возможном финансировании «Лиги» из России. Сальвини в ответ заявлял, что не получал от России каких-либо денег.

