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13:49, 27 апреля 2023Экономика

Сервис кикшеринга отреагировал на идею об учете электросамокатов

В Whoosh предположили, что инициатива об учете электросамокатов коснется частных СИМ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Инициатива Госдумы об учете и присвоении регистрационных знаков электросамокатам касается частных средств индивидуальной мобильности (СИМ), считают в сервисе проката Whoosh. Пресс-служба кикшеринга отреагировала на идею в беседе с «Лентой.ру».

«В нашем сервисе, как и у других операторов кикшеринга, у самокатов уже есть индивидуальные идентификационные номера, а также гео-отслеживание каждого используемого устройства. Это значит, что мы можем отследить любой самокат в самых разных условиях, что помогает при инцидентах и любых ситуациях, происходящих с пользователями и окружающими участниками дорожного движения. Приведенная инициатива касается именно частных СИМ», — сообщили в Whoosh.

Ранее депутаты Госдумы разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», которые предполагают постановку на учет электросамокатов и получение ими регистрационных знаков. Также предлагается ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД) водителями СИМ, внеся необходимые изменения в КоАП РФ.

23 апреля стало известно, что МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про правила использования электросамокатов и других СИМ.

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Екатерина Смирная
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